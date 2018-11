Kā izvairīties no saslimšanas ar 2. tipa cukura diabētu?

“2. tipa cukura diabēts ir vielmaiņas slimība, kuras rezultātā ķermenis nepareizi izstrādā insulīnu. Līdz ar to insulīns organismā var būt nepietiekamā daudzumā, tas var būt normāls vai pat paaugstināts, taču ir traucēta insulīna izmantošana šūnās, un saglabājas augsts cukura līmenis asinīs. Cukura diabētu nevar novērst, tikai samazinot vai izslēdzot no ēdienkartes saldumus. Lai izvairītos no saslimšanas, jānodrošina apstākļi, kuros organisms varētu normāli veikt tam paredzētās funkcijas,” skaidro farmaceite.