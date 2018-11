Aizsardzības ministrija atklāj detaļas par Latvijas simtgades militāro parādi

Parādi, kurā piedalīsies aptuveni 1700 karavīru, zemessargu, policistu, robežsargu, ugunsdzēsēju un jaunsargu, komandēs Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš, bet to pieņems valsts bruņotā spēka augstākais vadonis, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Militārās parādes ierindas priekšgalā soļos Zemessardzes 36. Kaujas atbalsta bataljona karavīri, kuriem šogad uzticēts nest Latvijas armijas karogu. Zemessardzes 36. Kaujas atbalsta bataljons ir pirmais profesionālā dienesta bataljons Latgalē. Aiz Zemessardzes karoga grupas karogu nesīs gan NATO spēku integrācijas vienības, gan triju Baltijas valstu kopējās militārās izglītības iestādes - Baltijas Aizsardzības koledžas - karoga grupa. Parādē ar karoga grupu piedalīsies arī sabiedroto spēku karavīri no Albānijas, Kanādas, Horvātijas, Čehijas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Somijas, Lielbritānijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas un ASV, ar kuriem Latvijas karavīri ikdienā plecu pie pleca pilda uzdevumus gan starptautiskajās operācijās, gan apgūst iemaņas un prasmes militārās mācībās Latvijā un ārvalstīs.

Latvijas bruņotos spēkus parādē pārstāvēs Mācību vadības pavēlniecības apakšvienības - Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Instruktoru skola, Kājnieku skola, Štāba bataljons, Jūras spēki, Gaisa spēki, Zemessardze un Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde. Parādē būs pārstāvētas visas Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas dalībvalstis. Tāpat parādē piedalīsies vienības no Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī no Jaunsardzes. Pirmo reizi parādē būs pārstāvēts katrs Zemessardzes bataljons un Jaunsardzes pieci novadi - parādē piedalīsies 138 jaunsargi no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales, un tas ir līdz šim lielākais jaunsargu skaits, kas piedalījies militārajā parādē.