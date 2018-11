Rīgas centrā jau no piektdienas būtiski satiksmes ierobežojumi

No 17. novembra līdz 19. novembrim satiksme tiks slēgta 11. novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11. novembra krastmalai paralēli esošajā iela, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.

Svētku dienā, 18. novembrī no plkst. 11 līdz plkst. 17 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Ģenerāļa Radziņa krastmalas posmā un virzienā no Dzelzceļa tilta līdz Turgeņeva ielai, bet no plkst. 12.30 līdz plkst. 24 - Aspazijas bulvāra posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī.