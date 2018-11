Velšs: simtgades pasākumu norises vieta un laiki varēja būt labāk pārdomāti

Velšs norādīja, ka 18. novembrī policija bija gatava jebkurā brīdī noslēgt krastmalu no Vecrīgas vai Pārdaugavu no centra, taču, izvērtējot visus apstākļus, lēmums par gājēju plūsmas slēgšanu netika pieņemts, jo tam netika saskatīts pamatojums. Policijas pārstāvis norādīja, ka pasākumu norises vieta un laiki varēja būt pārdomāti labāk, lai nebūtu tā, ka vienā brīdī centrālais pasākums - Valsts prezidenta svinīgā uzruna - notiek pie Brīvības pieminekļa, bet uzreiz pēc tam visi cilvēki pa īsāko ceļu - Vecrīgu - straumēm plūst uz uguņošanu Daugavas krastmalā. Tomēr, ja, piemēram, šajā mirklī pēkšņi tiktu noslēgta pieeja krastmalai no Vecrīgas puses, tas radītu vēl lielāku pūļa spriedzi, kas nebija vajadzīga, norādīja policijas pārstāvis.