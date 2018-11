Šobrīd sestdienas skolu apmeklē 44 skolēni. Bērni pie mums brauc ne tikai no Maskavas, bet arī no [Maskavas] apgabala. Šogad brauc pat no Obņinskas - tas ir kaimiņu Kalugas apgabals. Šeit jāsaprot, ka ne visi bērni, ne visi vecāki var atļauties tērēt tik daudz laika ceļam. Pat pašā Maskavā var ar metro stundu braukt. Kopumā mēs varam uzņemt līdz 50 bērniem - mums ir nelielas telpas un vairāk audzēkņu šeit vienkārši neietilps.

- Ir ģimenes, kurām saknes ir Latvijā, bet viņi kaut kādu iemeslu dēļ ir pārcēlušies uz Krieviju. Es taču arī pirms 30 gadiem aizbraucu no Latvijas - mācījos Maskavā, bet pēc tam apprecējos ar savu grupas biedru. Vēl viena kategorija ir cilvēki, kam šeit ir bizness - viņi atbrauc uz kādu laiku un vēlas, lai bērni neaizmirst valodu, lai viņiem ir saikne ar Latvijas kultūru. Trešā kategorija – tie ir krievi, kas dažādu iemeslu dēļ vēlas mācīties latviešu valodu. Varbūt viņiem [Latvijā] ir draugi, vai arī vienkārši ir interese par mūsu valsti. Iespēju robežās mēs pieņemam visus gribētājus. Latviešu valodas apmācība šeit notiek atbilstoši zināšanu līmenim. Valodas lietotājiem ir viena programma, tiem, kuri saprot, bet neraksta – cita programma. Ir arī bērni, kurus mēs mācām "no nulles".

- Jā. Pie mums bieži brauc, uz Maskavu. Gadās, ka atrodas projekti, sponsori. Saprotams, ka Sibīrijas bērniem brauciens uz Maskavu, Krievijas galvaspilsētu, ir liels notikums. Mēs vienmēr uzņemam ciemiņus. Pagājušajā gadā pie mums bija ciemiņi no Baškīrijas, es iepazinos ar Ilonu Saverasu, latviešu valodas skolotāju, kura no Valmieras pārcēlās uz ciematu Maksims Gorkijs - viņa ir ļoti laba meitene. Mēs arī uz turieni braucām, uz latviešu kultūras dienām, vadījām meistarklases.

- Es esmu pamanījusi, ka tamlīdzīgi projekti, un it īpaši tie, kas attiecas uz diasporām un kultūras saglabāšanu tālu no dzimtenes, parasti turas uz entuziastiem.

- Laikam tā arī ir. Varbūt no malas šķiet, ka mēs nedaudz esam no citas pasaules. Reizēm mēdz būt, ka kaut kas nesanāk, rokas nolaižas... Tādos brīžos es sev uzdodu jautājumu: "Bet kurš gan cits, ja ne es?" Un tad es saprotu, ka citādāk es nemaz nevaru. Man tas ir tuvs. Es gribu runāt savā dzimtajā valodā. Jā, dzīvē tā notika, ka es aizbraucu. Tomēr cilvēks pats izvēlas savu ceļu.

- Es nezinu. Viss ir atkarīgs no cilvēka. Es uzskatu - jo vairāk valodu zini, jo labāk tev. Cilvēka smadzenes attīstās tad, kad tās ir nodarbinātas. Ja cilvēks vēlas iemācīties kaut ko jaunu, piemēram, jaunu valodu, no tā viņam būs tikai labāk. Tas viss ir atkarīgs no audzināšanas līmeņa, no vides, kurā atrodas cilvēks, no citiem faktoriem.