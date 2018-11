Laid mūs tur laimē diet!

No Jāņu skata, kas arī bija uzticēts skatuviskās dejas pārstāvjiem, gaidīju daudz vairāk. Te noteikti pietrūka vitalitātes, ko dod tautas deja. Ar meiteņu kūņošanos un puišu sastingušo sēdēšanu ap gaismas staru radītajiem ugunskuriem romantiski zvaigžņotajā Jāņu naktī un lielo skriešanu un lēkšanu pāri ugunskuram tomēr bija par maz. Skriešanas un lēkšanas jau bija stipri par daudz zināmajā uzvedumā "Māras zeme", un to jau nu nepamanīja tikai slinkais. Te jānorāda, ka acīm redzami vislabāk šādā izrādē iekļāvās deju ansamblis "Daiļrade" (vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne). Kā saprotu, viņu treniņmetode un izvēlētais skatuviskās dejas stils ir tuvs laikmetīgas dejas stilam. Iespējams, ka tieši tas iepatikās žūrijas komisijai, kas "Daiļradei" šogad piešķīra visaugstāko vērtējumu skatuviskās dejas konkursantu vidū.

Lielizrādi tās rīkotāji sāka virzīt tirgū jau ļoti laikus – pirmā publiskā informācija parādījās šā gada aprīļa sākumā, tomēr ar to nepietika, lai pilnīgi piepildītu arēnas skatītāju vietas. Kāpēc tā? Citas deju lielizrādes taču tika izpirktas ļoti labi, bet te it kā ar lielu reklāmu un pat it kā teicamu sabiedrisko attiecību kopšanu vismaz pusgada garumā, daļa sabiedrības netika uzrunāta. Neanalizēšu kļūdas, bet gribu pievērst uzmanību tam, ka jauna produkta virzīšana tirgū nav viegls uzdevums un tai jāgatavojas daudz, daudz profesionālāk, nu vismaz jāņem vērā, ka etnoprodukti tomēr atšķiras no citām produktu grupām un līdz ar to prasa atšķirīgu tirgvedības koncepciju.