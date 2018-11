Truksnim un Krūmiņam uzrādīta apsūdzība lietā par ZZS, iespējams, nelikumīgu finansēšanu

No KNAB iepriekš izplatītās infografikas secināms, ka Krūmiņam tika inkriminēta arī partijas "No sirds Latvijai" (NSL), iespējams, nelikumīga finansēšana.

Lietu pirms nodošanas Ģenerālprokuratūrā izmeklēja KNAB, no kura izplatītās informācijas noprotams, ka Jūrmalas pašvaldības amatpersona vienojusies ar Krūmiņu par to, ka, izmantojot trešo personu starpniecību, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās viņš nelikumīgi finansēs partiju apvienību lielā apmērā.

Krūmiņš no sava konta veicis skaidras naudas izmaksu lielā apmērā un partiju apvienība saņēmusi finansējumu. Tad Truksnis informējis Krūmiņu par to, ka "ziedojumi" nav saņemti. Krūmiņš sazinājies ar "ziedotājiem" un to starpniekiem un informējis Jūrmalas pašvaldības amatpersonu, atklājot "ziedotāju" uzvārdus un ar tiem saistītās personas.