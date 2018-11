Gorkšs: Lēmumu saistībā ar treneriem pieņemsim diskusiju ceļā

"Pirms Nāciju līgas mēs neslēpām to, ka ir tikai viens mērķis - uzvarēt savā grupā," sacīja Gorkšs. "Šim mērķim bija piesiets trenera darba līgums un arī mūsu nospraustie uzdevumi. Varētu teikt, ka uzdevumu mēs neizpildījām ne tikai no tāda viedokļa, ka neieguvām izvirzīto vietu un punktus, bet arī no spēles kvalitātes un skatāmības viedokļa."

"Uz karstām oglēm pieņemt lēmumu par trenera nākotni nebūtu pareizi. Mēs diskutēsim par to un ir jādomā, kādā virzienā iet tālāk. Par to runāsim gan treneru padomes ietvaros gan valdē. Diskusiju ceļā pieņemsim lēmumu treneru sakarā. No manas puses nebūtu korekti publiski spekulēt par to, kāds būs lēmums, jo ar Pātelainenu vēl par nākotni neesam runājuši," noteica Gorkšs.