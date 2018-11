Politiķi skeptiski par iespēju vienoties par valdību pirms premjera kandidāta nominēšanas

Atsevišķi politiķi no Valsts prezidenta sagaida skaidrāku un nepārprotamāku vēstījumu attiecībā uz virzienu valdības veidošanā, lai visām partijām veidotos līdzīgāka izpratne par procesa tālāko gaitu, tajā skaitā par to, kuram no kandidātiem ir lielākas izredzes saņemt nomināciju premjera amatam.