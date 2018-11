Apvienos Iecavas internātpamatskolu un Dzimtmisas pamatskolu

Deputātu vairākums nobalsoja par Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas reorganizāciju, tādējādi no nākamā mācību gada Iecavas novadā vispārējās izglītības programma tiks īstenota divās mācību iestādēs - Iecavas vidusskolā un Iecavas pamatskolā, kas darbosies pašreizējā Iecavas internātpamatskolā. "Pret" balsoja Arnis Grundmanis (V), Laine Baha (V) un Verners Rinkovičs (LRA), bet no balsojuma atturējās Vilnis Gailums (VL-TB/LNNK, LZS).

Jau vēstīts, ka pašlaik Iecavas internātpamatskolas telpas netiek efektīvi izmantotas - skolā mācās 187 skolēni, bet ēkas kapacitāte ir 290. Tāpat tiek prognozēts, ka pēc internātskolas statusa likvidēšanas vairākums to skolēnu, kas uz Iecavu brauc mācīties no citām pašvaldībām, nākamajā mācību gadā skolas gaitas varētu izvēlēties turpināt citur.

Dzimtmisas pamatskolā mācās 72 bērni, kas ir deklarēti Iecavas novadā. No tiem 43 uz skolu tiek vesti no Iecavas. Tādēļ viens no variantiem, kā telpu izmantošanas efektivitāti Iecavas internātpamatskolā varētu palielināt, būtu Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas internātpamatskolas reorganizācija. Esošajiem Dzimtmisas pamatskolas audzēkņiem un pedagogiem tiktu piedāvāta vieta jaunizveidotajā Iecavas pamatskolā vai Iecavas vidusskolā.