Gobzems: Par maniem advokāta pakalpojumiem klienti nav sūdzējušies

Premjera amata kandidāts apgalvoja, ka LZAP izskatītajā lietā vispār nekad neesot bijusi neviena sūdzība no kāda viņa pilnvardevēja. Sūdzības bijušas no nogalinātā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus ģimenes par to, ka Gobzems uzskata Bunkus "par bandītu", kā arī no advokāta Romualda Vonsoviča, kurš nekad neesot bijis Gobzema pilnvaru devējs. Politiķis akcentēja, ka būs "tiesu darbi pret tiem, kuri izplata melus". Viņš aicina LZAP nosaukt publiski "kaut vienu pilnvardevēju", kurš par Gobzemu būtu iesniedzis sūdzību.