Tiesībsargs nāk klajā ar paziņojumu par amatpersonu bloķētajiem "Twitter" lietotājiem

Lai arī tiesībsarga funkcijās ietilpst veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un atbilstoši labas pārvaldības principam, tiesībsargs norāda, ka nav tiesīgs uzlikt par pienākumu Rasnačam atbloķēt sociālā tīkla "Twitter" lietotājus, ko ministrs ir izvēlējies bloķēt. Tiesībsargs varot vienīgi sniegt savu redzējumu par iesniegumā aprakstīto situāciju, raugoties no cilvēktiesību viedokļa.

Saskaņā ar tiesībsarga skaidrojumu, Satversme paredz, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Satversmes 100.panta tvērumā ietilpst cilvēka tiesības uz informāciju plašākā nozīmē, proti, ne tikai saņemt valsts sniegto informāciju, bet arī to aktīvi meklēt (aktīvi pieprasīt). Informācijas saņemšana ir galvenais priekšnosacījums, lai persona varētu īstenot savas tiesības šo informāciju izplatīt un paust par to (vai, ņemot to vērā) savu viedokli. Tiesības saņemt informāciju ir ietvertas arī Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos - Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un ANO Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām.