Noskaidroti “Supernovas 2019” pusfinālisti

Pēc pirmās dziesmu noklausīšanās gan mūzikas izdevniecības “Universal Music Group” repertuāra nodaļa, gan Latvijas žūrija atzina, ka šajā sezonā augusi konkursam iesniegto dziesmu kvalitāte. “Ar katru gadu mēs aizvien vairāk pietuvojamies konkursa pamatidejai – veidot “Supernovu” kā Latvijā radītas popmūzikas attīstības platformu, kur gatavākā komanda iegūst iespēju sevi parādīt lielākai auditorijai Eirovīzijas dziesmu konkursā. Dalība “Supernovā” var būt viens no pakāpieniem mūziķu pasaules iekarošanas plānā,” saka “Supernovas 2019” producente Ilze Jansone.

“Vērtējot dziesmas un dalībnieku uzstāšanos klātienē, žūrija centās atrast nepieciešamo līdzsvaru starp jaunajiem un pieredzējušajiem izpildītājiem, saglabājot intrigu par to, kurš būs pārliecinošāks šoreiz, un dodot iespēju arī jaunajiem parādīt sevi lielākas auditorijas priekšā,” skaidro “Supernovas 2019” žūrijas vadītājs DJ Rudd.

Vislielāko atbalstu tautas balsojumā jeb “Par” saņēmusi apvienības “Dziļi violets feat. Kozmens” “Tautas dziesma”. Otra populārākā dziesma tautas balsojumā ir Adrianas Miglānes “Scared of Love”, bet trešajā vietā ierindojusies “Double faced eels” dziesma “Fire”.

Savukārt “Supernova” YouTube kanālā divas populārākās dziesmas, kuru video bija skatīti vairāk nekā 18 tūkstošus reižu, bija Markus Rivas izpildītā “You Make Me So Crazy” un tautas balsojuma līderu “Dziļi violets feat. Kozmens” “Tautas dziesma”. Viņiem seko Adrianas Miglānes dziesmu “Scared of love”, kas skatīta vairāk nekā 15 tūkstošus reižu.