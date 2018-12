Arī "Jaunā Vienotība" izstājas no Gobzema valdības veidošanas sarunām

JV pārstāvji uzsver, ka valdības veidošanas sarunu laikā, kuras vadīja Gobzems, netika panāktas nekādas vienošanās ne par nākamās valdības īstenojamām reformām, ne arī par valdību veidojošo partiju sadarbības mehānismu. JV nevarot atbalstīt valdības izveidošanas piedāvājumu, kurā nav skaidri saprotams to atbalstošais vairākums Saeimā.

JV valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš uzsver, ka nepilnu divu nedēļu laikā valdības veidošanas process nav izkustējies no sākotnējā punkta. JV var atbalstīt tikai stabilu ilgtermiņa labēji centrisko spēku vairākuma valdību, taču joprojām nav saņemta skaidra atbilde par topošās koalīcijas sastāvu, viņš norāda.

"Joprojām pilnīgi neskaidrs ir koalīcijas sadarbības modelis. Mums izskatās, ka tas ir veids, kā pa sētas durvīm panākt to, ka "Saskaņa" atbalsta šādu valdību. Ja "Saskaņa" atbalsta šādu valdību, tad partijai ir lielas šantāžas iespējas. "Saskaņa" budžeta veidošanas procesā, piemēram, nākt ar uzstādījumu, ka nepieciešams piebremzēt izglītības reformu, vai, piemēram, apšaubīt 2% uzturēšanu no iekšzemes kopprodukta aizsardzībai. Šādā veidā fundamentāli tiktu mainīti valsts attīstības kurss. JV to neatbalsta," sacīja politiķis.