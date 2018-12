Gobzemam darījumi ar apjomīgā krāpšanas lietā iesaistīto

Kovarska un viņas vīrs Ruslans Pinajevs bija starp tām personām, ko banka “Otkritie” iesūdzēja par 150 miljonu dolāru izkrāpšanu no bankas. Anglijas tiesa viņus arī atzina par vainīgiem.

Pinajevs tiesā skaidroja, ka naudu pārvērtis briljantos, jo baidījies no eirozonas sabrukuma. Taču tiesnesis nenoticēja, bet secināja, ka gredzenus varētu vieglāk pārvest uz Izraēlu. Uz turieni pāris pārcēlās un pieņēma jaunus vārdus. Abi arī no bankas skaidrā naudā izņēma pusmiljonu Šveices franku. Šī nauda bijusi ieskaitīta no “Latvijas krājbankas” īpašnieka Vladimira Antonova kontrolētas Bahamu kompānijas “Gemini”.