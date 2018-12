Latvijā cilvēks sociālajos tīklos pavada vairāk nekā divas stundas dienā; arī sēžot pie stūres

Ja kāds cilvēks saka otram: “Tu esi atkarīgs no telefona”, es negribētu piekrist. Neviens cilvēks nav atkarīgs no telefona. Neesmu saticis nevienu, kam ir fiziska nepieciešamība regulāri paturēt telefonu rokā. Cita lieta ir atkarība no satura, kas atrodams mūsu mobilajās ierīcēs, un sociālie tīkli ir viena no atkarību raisošākajām izklaidēm.

70% sociālo tīklu lietotāju cieš no FOMO jeb fear of missing out sindroma

Līdz ar tehnoloģiju attīstību mainās cilvēku uzvedība, tāpat arī domāšanas modeļi, emocionālās izpausmes veidi un arī bailes. Aktīviem sociālo tīklu lietotājiem tas ir fear of missing out, starptautiski iegājies termins, ko latviski – gan ne pilnīgi precīzi – varētu tulkot kā bailes palaist kaut ko garām. Galvenais, kas cilvēkiem liek pastāvīgi uzturēties soctīklos, ir bailes nepamanīt informāciju, nereaģēt uz to, izkrist no aktuālās informācijas aprites. No šīm bailēm cieš gandrīz 70% aktīvo soctīklu lietotāju, un tas nav gluži bez pamata.

Kāpēc cilvēks, sēžot pie stūres, nelasīs žurnālu? Jo tajā žurnālā nekas nemainīsies arī vakarā un nākamajā dienā. Toties pa to laiku, kamēr tu brauc pie stūres vai stāvi rindā pie lifta, informācija sociālajos medijos mainās nepārtraukti, un ir viegli palaist garām to, par ko visi runā. Ja apskatīsi kādu ierakstu vakarā pēc darba, visi kolēģi to jau būs apsprieduši, tās būs vecas ziņas, saruna beigusies, un nevienu vairs neinteresēs tavs asprātīgais joks par tēmu, trāpīgais citāts vai oriģinālais viedoklis.

Iedzīvotāji Latvijā sociālajos tīklos pavada ļoti daudz laika

Nav jau tā, ka telefona un soctīklu lietošana vērtējama tikai negatīvi, tur ir arī daudz pozitīvu aspektu – varbūt draugi ir padalījušies ar labu koncertu vai citu pasākumu, uz kuru tu vēl vari paspēt, laikus ieraugot informāciju. Bet tas ir fakts – mēs soctīklos pavadām ļoti daudz laika.

Latvijā vidēji cilvēks pavada sociālajos tīklos vairāk nekā divas stundas dienā, jaunieši līdz pat sešām septiņām stundām. Starptautisko pētījumu dati liecina, ka, piemēram, šā gada jūnijā tikai Facebook vien cilvēki pavadīja vidēji 58 minūtes dienā.

Un Facebook rūpējas, lai tas tā būtu, nepārtraukti pētot savus lietotājus un uzlabojot algoritmu, lai pēc iespējas precīzāk parādītu tieši to, kas konkrēto lietotāju interesē, lai, katru reizi ienākot Facebook, lietotājs dabūtu savu “laimes devu”. Arī šis apstāklis veicina sajūtu, ka vari kaut ko nokavēt.