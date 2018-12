Pieci lielākie narkotiku karteļi pasaulē

Lielākais un slavenākais no Meksikas karteļiem , kuru ilgus gadus vadīja slavenais un, iespējams, pat pasaules ietekmīgākais narkobarons Žoakīns Guzmans Loera (Joaquín Guzmán Loera) pazīstams arī kā El Chapo vai Īsulis. Lai gan pēc El Chapo aresta 2016. gadā kartelis ir ticis novājināts un ir novērojama zināma rīvēšanās tā iekšienē, organizācijas kontrolē ir saglabājusies milzīga kontrabandas infrastruktūra (piemēram, tuneļi) narkotiku nogādei uz ASV. The Guardian lēš, ka kartelis piegādā Amerikas tirgum marihuānu, kokaīnu, metamfetamīnu un heroīnu. Pēdējā laikā par populāru preci ir kļuvis arī fentanils.

Lielākais Japānas jakuzas atzars ar bāzi Kobes pilsētā. Yamaguchi-Gumi darbojas globālā mērogā, un domājams, ka tajā ir vairāki desmiti tūkstošu biedru. Papildus narkotikām grupējums ienākumus saņem arī no azartspēlēm, reketa un prostitūcijas. Būtiski, ka 2015. gadā grupējuma ietvaros notika šķelšanās, jo vairāki biedri nebija apmierināti ar pašreizējā vadoņa Šinobu Čukasa attieksmi un viņa plāniem iespiesties Tokijā, kur Yamaguchi-Gumi ietekmes tradicionāli nebija. Šķelšanās rezultātā trīs ietekmīgi apakšgrupējumi – Yamaken-gumi, Takumi-gumi un Kyoyu-kai izveidoja jaunu grupējumu – Kobe Yamaguchi-Kumi.

Krievu mafijas lielākais grupējums, kura bāze ir Solncevas rajonā Maskavas dienvidu daļā. Domājams, ka tas nodarbojas ar kokaīna tirdzniecību un tam ir saiknes ar narkotiku karteļiem Kolumbijā. Tāpat tas nodarbojas arī ar heroīna pārdošanu. Preci, kuru grupējums, visticamāk, iegūst no nestabilās Afganistānas Centrālāzijā. Domājams, ka otrs lielākais grupējuma peļņas avots ir arī cilvēku tirdzniecība. Tāpat ir domājams, ka viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem grupējumā ir bijis (vai ir) Semjons Mogiļevičs, kuru Eiropā uzskata par vienu no ietekmīgākajiem un bīstamākajiem organizētās noziedzības pārstāvjiem.