Apsardzes biznesā apiet Darba likumu, darbiniekus nodarbinot 2 firmās

“Tas ir jautājums par to, cik viņš šos pienākumus izpilda, kādā apjomā. Un jautājums ir vienmēr par to, kurā vietā viņš guļ - vai viņš guļ pamatdarba vietā, vai viņš guļ otrā darbavietā. Diemžēl, ja pakalpojuma saņēmēji ir apmierināti ar to, ka tas apsardzes darbiniekus postenī guļ, tad nekādu problēmu tur arī nesaskata,” atzīst Latvijas Drošības biznesa asociācijas eksperts Guntars Loba.