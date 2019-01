Bailēs no iespējamās separātistu atriebības kaimiņi ir nākuši pie Ludmilas un lūgušies, lai viņa pārkrāso vārtus, bet viņas uzskati ir nelokāmi - lai šauj mani nost, ja tāds brīdis pienāks, bet vārtus nepārkrāsošu. Vārtu pārkrāsošana gan diezin vai glābtu Ludmilu, kura tuvākajā apkārtnē ir labi zināma kā aktīva Ukrainas armijas atbalstītāja.

Doņeckas prokuratūras galvenās ieejas durvis vairākās rindās ir nobloķējuši cilvēki pūļa savaldīšanas ekipējumā. Uz muguras viņiem rakstīts "Milicija". Viņu skatieni ir tramīgi, skaidri redzams, ka viņi ir nobijušies. Viņus ir ielencis milzīgs pūlis ar Krievijas, DNR un citiem separātistu karogiem rokās. Daļa rotājusies ar Georga lentītēm, daļai sejām priekšā balaklavas. Pūlis korī skandina: "Milicija ar tautu! Milicija ar tautu!" Pēc tam pūlis pieprasa: "Prokuroru! Prokuroru!" Kāds no pūļa uzrunā pirmajā rindā stāvošo kareivi: "No kurienes tu esi? Kāpēc klusē? Kāpēc esi atbraucis? Esi pret tautu? Par ko tu esi? Pret ko tu esi?"

Brīdi vēlāk satrakojies pūlis spiežas virsū Iekšlietu ministrijas kareivjiem, kuri atkāpjoties klūp cits pār citu un gāžas kaudzē. Uz viņiem lido bruģakmeņi un akmeņu krusa. Skan: "Pi***i!" Pēc brīža lielākā daļa miliču ir patvērušies prokuratūrā, bet daži no viņiem tiek ierauti pūlī, kur viņiem tiek norautas aizsargķiveres un aizsargtērpi. Kāds jaunietis treniņtērpā nekavējoties uzvelk sev galvā trofeju - ķiveri. Pūlis sauc: "Fašisti, fašisti!" Kāds sagūstītais tiek rauts cauri trakojošam pūlim. "No kurienes tu, suka, esi?" viņam kliedz apkārtstāvošie. Viņa acīs ir šausmas.

Pēc tāda paša scenārija kopš 2014. gada aprīļa tika ieņemtas milicijas, prokuratūras un citas valstiski nozīmīgas ēkas Doņeckā, Luhanskā, Slovjankā, Harkovā, Horļivkā un citās Austrumukrainas pilsētās. Arī Ziemeļdoņeckas pilsētā, kas atrodas 25 km no Ludmilas mājām.

Toreiz Bobrovā iebrauca tanks ar kamuflāžā ģērbtiem karavīriem bez atpazīšanas zīmēm. Uz iedzīvotāju jautājumiem viņi atbildēja, ka esot ieradušies viņus atbrīvot no banderovciem.

Tad Bobrovā parādījās labi informēti cilvēki, kuru rīcībā bija datubāzes par katru ciema iedzīvotāju - par tā kustamo un nekustamo īpašumu, par to, kuru dēli iesaukti dienestā, kur tie dienē. Notika konfiskācijas. Tikai laimīgas sagadīšanās pēc Ludmilai izdevās laicīgi paglābt dēla džipu. Kaimiņam tika konfiscēta smagā automašīna.

Astoņi kilometri no "nulles punkta"

Divus mēnešus vēlāk, 2014. gada jūlijā, Ukrainas armija atbrīvoja Bobrovu un Ziemeļdoņecku no separātistiem. Nulles punkts jeb galīgais saskares punkts izveidojās turpat netālu. Frontes tuvums kopš tā brīža ir nepārtraukti jūtams - bieži dzirdamas apšaudes. Ciemā ir noslēpušies ukraiņu tanki, gandrīz katru dienu virs ciema lido pretinieka droni, kurus ukraiņi mēģina notriekt ar automātu kārtām. Ukraiņu karavīri toreiz izskatījās nožēlojami - ģērbušies aukstajam laikam nepiemērotā apģērbā.

Ludmilai piederēja tirgus bodīte 25 km attālajā Ziemeļdoņeckas pilsētā, kurā viņa pārdeva vaskadrānas. Viņa ieradās tirgū ar plastmasas maisiņu rokās, ar kuru apstaigāja citus tirgotājus, kas maisiņā sameta summu, līdzvērtīgu 100 eiro. Ar apavu tirgotājiem viņa sarunāja pamatīgas atlaides un iegādātos apavus sakrāmēja trīs lielos maisos. Viņa labi atceras brīdi, kad ar savu auto pieripoja pie karavīru bāzes. Gluži kā peles no alām no blindāžām izlīda tur mītošie 140 karavīri un izķēra visus sarūpētos apavus.

Tāds bija sākums viņas misijai palīdzēt ukraiņu karavīriem. Ludmila turpināja vākt palīdzību armijai, sazinājās ar draugiem un paziņām, kaimiņiem un pat nepazīstamiem cilvēkiem. Ludmilas māja izveidojās par centru, uz kuru cilvēki nesa siltās ziemas drēbes, apavus un citu palīdzību. Ludmila kļuva par regulāru viesi pie karavīriem, bet atpakaļ uz ciemu viņa nogādāja jaunumus par notiekošo frontē. Sāka pienākt zvani arī no citām armijas vienībām ar palīdzības lūgumiem. Kareivji nāca pie Ļudas uz mājām, kur viņiem bija iespēja izmazgāt veļu un nomazgāties arī pašiem. 39. bataljons sen jau ir prom no šā ciema, bet dzimšanas dienās Ludmila joprojām saņem apsveikuma zvanus no kareivjiem.