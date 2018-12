Likvidēs Trampa fondu: labdarības organizācija izmantota savtīgiem mērķiem

Tagad fondam māksies pārdot savus atlikušos aktīvus un ziedot no pārdošanas gūtos ieņēmumus. To vidū ir amerikāņu futbolista Tima Tībova parakstīta ķivere, ko Tramps 2012.gadā izsolē iegādājās par 12 000 dolāriem no Trampa fonda līdzekļiem. Fonda īpašumā ir arī divi lieli Trampa portreti, kurus Tramps savulaik iegādājās par 30 000 dolāru no fonda līdzekļiem. Taču ienākumu dienestam iesniegtajos dokumentos Tramps norādījis, ka visu trīs objektu kopējā vērtība ir 975 dolāri - nevis 42 000 dolāru, par kuriem viņš tos iegādājās.