Vajadzīgas zināšanas un prasmes: Lielbritānija ieskicē imigrācijas politiku pēc "Brexit"

Valdība vēl spriedīs, vai noteikt, ka viens no augsti kvalificēta migranta statusa kritērijiem būs vismaz 30 000 mārciņu liela gada alga.

"Tā būs vienota, uz prasmēm balstīta imigrācijas sistēma, kas būvēta ap talantu un zināšanām, ko cilvēki var ievest, nevis uz to, no kurienes viņi nāk," plānu raksturo Džavids. Migrācijas padomnieku komiteja, uz kuras ieteikumiem plāns balstīts, šogad norādīja, ka pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no bloka tai nevajadzētu dot nekādas īpašas priekšrocības ES valstu pilsoņiem. Plānots, ka ES dalībvalstu un citu valstu pilsoņiem jaunie noteikumi būs vienādi.