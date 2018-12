Mourinju: Man ir nākotne arī bez Mančestras "United"

Pēc trīsarpus gadus ilga darba Mourinju otrdien tika atbrīvots no Mančestras "United" galvenā trenera amata. Vismaz līdz sezonas beigām vienību vadīs kādreizējais tās spēlētājs Ūle Gunnars Sūlšērs no Norvēģijas.

Tiesa, sarunā ar "Sky Sports" mediju Mourinju nevēlējās iedziļināties detaļās par savu aiziešanu no Mančestras kluba.

"Es nemainos. Darīšu to pašu, ko es darīju tad, kad atstāju Londonas "Chelsea". Es sevī paturēšu labās lietas, bet nerunāšu par to, kas notika klubā," pauda Mourinju. "Mēs varam runāt par daudz ko citu, bet manas gaitas Mančestrā ir noslēgušās."

"Mančestras "United" ir nākotne bez manis un man ir nākotne bez šī kluba. Kāpēc gan man būtu jādalās savos pārdzīvojumos?" jautāja Mourinju. "Vienmēr esmu izturējies kritiski pret treneriem, kuri pēc kluba pamešanas sāk izskaidrot visādas detaļas par notikušo, kā arī to, kurš pie tā ir vainojams."

"Es biju neizsakāmi lepns strādāt šajā klubā jau no pirmās dienas. Ticu, ka līdzjutēji to saprot," izteicās Mourinju. "Tāpat kā iepriekšējos klubos arī šajā es strādāju ar vairākiem brīnišķīgiem cilvēkiem. Ticu, ka vairāki no viņiem kļūs par maniem draugiem uz visu mūžu."