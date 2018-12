Raidījums atklāj Rīgas domes struktūru saiknes ar Martinsonu

“Rīgas satiksmes” krimināllieta pamatīgi satricinājusi Rīgas domi. Ilggadējā vicemēra Andra Amerika atkāpšanās no amata, politiķu un juristu diskusijas par iespējamo Rīgas domes atlaišanu, arī bažas par “Rīgas satiksmes” finanšu situāciju un projektu nākotni. Tikmēr joprojām aiz restēm ir vēl pieci lietas ietvaros ar tiesas lēmumu apcietinātie. Arī uzņēmējs Māris Martinsons, kuram, kā apgalvo viņa advokāts, izmeklētāji nemaz neesot pavaicājuši, vai viņš atzīst savu vainu. Uzņēmēja Māra Martinsona vārds jau iepriekš ticis saistīts ar vairākiem Rīgas pašvaldības projektiem, tomēr izvērtēt tos Rīgas domes vadība vismaz pagaidām neplāno.

“Es par šo jautājumu domāju no tā brīža, kad man jūs pirmo reizi pajautājāt [otrdienas, 11.decembra vakarā]. Un pagājušonakt es vēlreiz ļoti nopietni domāju, es piezvanīju maniem kolēģiem vēl no rīta pat, un es teicu, ka es šādu lēmumu esmu pieņēmis,”

tā savu pēkšņo atkāpšanos no Rīgas vicemēra amata pirmdienas rītā pamatoja partijas “Gods kalpot Rīgai” vadītājs Andris Ameriks. No politiķa skaidrotā var secināt, ka pie vainas lielā mērā bijuši žurnālistu jautājumi par korupcijas apkarotāju veiktajām kratīšanām viņa kabinetā un dzīvesvietās, kā arī par viņa saiknēm ar Māri Martinsonu, kurš ir viena no centrālajām aizdomās turētajām figūrām “Rīgas satiksmes” lietā.