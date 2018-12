Daugavpils lietā KNAB izdarījis kratīšanu arī Eigima dzīvesvietā

“De facto” atgadina, ka KNAB versija par notikušo varētu būt šāda - Eigims esot pieprasījis 10 000 eiro lielu kukuli no būvfirmas “Modus Būve” apmaiņā pret tai dotu iespēju atjaunot divas skolas. Riharda Eigima advokāts Juris Dzelme saka, ka viņa klients vainu neatzīst. Arī Eigims, sastapts pēc atbrīvošanas no īslaicīgas aizturēšanas izolatora ceturtdienas rītā, intervijā LTV paskaidroja, ka kukuli nav nedz pieprasījis, nedz saņēmis. “Kā Jūs domājiet, vai tas bija [ja tas tā būtu – red.piez.], vai es šodien runāju ar Jums? [vai es šodien runātu ar Jums],” pauda politiķis. Poļu ģimnāzijas sporta zāles renovācijas iepirkums notika teju pirms trīs gadiem. Uzvarēja “Modus būve”. Taču izrādījās, ka jumta konstrukcijas ir nedrošas un projekts jāpārveido. Izsludināja konkursu par papildus darbiem. Tajā atkal uzvarēja “Modus būve”. Gala izmaksas – pusotrs miljons eiro. Salīdzinājumam – jaunās sporta zāles būvniecība “no nulles” Raunā izmaksāja teju divreiz mazāk. Turklāt papilddarbu projektu saskaņoja jau pirms gada.,Zāle joprojām nav gatava. Nodošanas termiņus pagarināja. Šogad, kad Daugavpils domei jau bija zināms, ka “Modus būve” objektā poļu ģimnāzijā ir pamatīgas problēmas, firma uzvarēja vēl vienā iepirkumā – par pamatskolas renovācijas darbiem. Decembra sākumā tur bijā jāsākas darbiem, bet, izņemot žoga uzstādīšanu, par to nekas neliecina. Konkursu sludināja divreiz. Pirmo reizi uzvarēja “Modus”, bet būvfirma slēgt līgumu atteicās. Dome izsludināja vēl vienu iepirkumu. Tajā atkal uzvarēja “Modus” - bet jau ar trešdaļu dārgāku piedāvājumu. Kopumā – gandrīz 3 miljoni eiro. Dienu pirms Eigima atlaišanas no mēra amata par šo projektu pārskaitīts avanss – 300 000 eiro.