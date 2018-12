Ātrais skaistums dienu pirms ballītes

Tomēr jāatceras, ka āda ir mūsu veselības spogulis un vispareizāk par to padomāt laikus, lietojot pilnvērtīgu uzturu un reizēm arī speciālos vitamīnu kompleksus ādai un matiem. Ādas un matu veselībai no pārtikas produktiem izvēlēties ne garšvielām bagātus un ne sālītus ēdienu un dzērineus. Savukārt izvēloties vitamīnus un uztura bagātinātājus, pievērs uzmanību to sastāvam, lai izvairītos no alerģiskām reakcijām, kas var sabojāt svētkus.