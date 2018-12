Ašeradens: "KPV LV" pārstāvjiem nav vienota viedokļa par valdības veidošanu

Ašeradens pastāstīja, ka Kaimiņš ar šo vēstījumu vēl nav vērsies pie partijām, tāpēc ir grūti to komentēt. "Turklāt nav skaidrs, ko "KPV LV" piedāvā pretī. No vienas puses ir tas, ko saka Kaimiņa kungs, no otras puses - Gobzema kungs. Un pavisam atšķirīga komunikācija mums ir ar frakcijas vadītāju, un Zakatistova kungam ir pavisam atšķirīgs viedoklis no abiem iepriekšminētajiem," pauda Ašeradens.