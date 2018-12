"Brexit" termiņam vēl iespējams nospiest pauzes pogu, uzskata eksperts

Pēc viņa teiktā, lai arī jauna "Brexit" referenduma rīkošana tagad ir kļuvusi ticamāka nekā jebkad iepriekš, tomēr tas būtu "neprāta darbs britu politiķiem", īpaši ņemot vērā to, ka līdz 29.martam atlicis ļoti maz laika.

"Es domāju, ka viens no variantiem ir, ka tomēr būs kaut kāda iepauzēšana ar to 29.martu," prognozēja Sprūds. Pēc viņa teiktā, visticamāk, šajā "Brexit" stadijā ir iespējams "nospiest pauzes pogu", jo neviena no pusēm īsti negrib, lai izveidotos ārkārtas situācija. "Kopumā visiem mums tas būtu neizdevīgi. Tā būtu zināma tirdzniecības un savstarpējo attiecību bremzēšanās," norādīja eksperts.