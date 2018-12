Atpakaļ zelta krātiņā: Dubaijas princese redzēta pirmoreiz kopš neveiksmīgā bēgšanas mēģinājuma

"Ikviens, kurš zina princeses Latifas stāstu un šodien noklausījās BBC radio interviju ar Mēriju Robinsonu būs pārsteigts par to, cik lielā mērā Robinsones kundze gandrīz vārdu pa vārdam atreferē Dubaijas uzrakstīto scenāriju. Tās, ko mēs šodien dzirdējām - kā Mērija Robinsone BBC radio klausītājiem būtībā citē Dubaijas tiesas paziņojumu," norāda cilvēktiesību aizstāvju grupas "Detained in Dubai" vadītāja Rada Stērlinga. "Šī tikšanās nekādā ziņā mani nepārliecina, ka [Latifa] ir brīva no pāridarījumiem, no kuriem viņa, pēc pašas vārdiem, cietusi gadiem ilgi."