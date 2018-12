Lielbritānijas ārlietu ministrs kritizē Trampa "melnbalto" pasaules uzskatu

Tramps pagājušajā nedēļā paziņoja, ka ASV izvedīs no Sīrijas lielāko daļu no tur dislocētajiem 2000 karavīru. Šis lēmums nepatīkami pārsteidza lielāko daļu ASV sabiedroto, tostarp Lielbritāniju un Franciju, kuras brīdināja, ka cīņa pret džihādistiem vēl nav galā.

"Nav godīgi, ka visa nasta guļas uz mūsu pleciem," uzsvēra ASV prezidents. "Mēs vairs nevēlamies tikt izmantoti no to valstu puses, kas tikai mūs izmanto un izmanto mūsu lielisko armiju, lai sevi aizsargātu. Tās par to nemaksā, taču tām nāksies par to maksāt."