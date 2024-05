Daži deputāti saņēmuši aizrādījumus par izteikumiem saistībā ar deportācijām

Pēc politiķes izteikumiem sēdes vadītāja, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) norādīja, ka ir spiesta atgādināt, ka deputātu ētikas kodeksā ir norādīts, ka deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.

Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka no Saeimas tribīnes nav pieņemama deportāciju nozīmes un apjoma nonicināšana un samazināšana. "Ļaujiet jums atgādināt, ka 1941.gada deportācijās vienā naktī no Latvijas tika izvesti 15 400 cilvēku un 1949.gada deportācijās vienā naktī no Latvijas tika izsūtīti 42 149 cilvēki," norādīja Saeimas priekšsēdētājas biedre.