Kurā loterijā Latvijā visbiežāk laimē lielos laimestus?

Viņš sacīja, ka "Simtgades loterija" ir ieguvusi stabilu nišu starp "Latvijas loto" produktiem, turklāt tā esot loterija ar pievienoto vērtību, jo no tās iegūtie līdzekļi nonāk Latvijas skolu stipendiju programmā.

Lediņš stāstīja, ka kopumā "Simtgades loteriju" plāno rīkot trīs gadus. Pēc loterijas noslēguma "Latvijas loto" labo mērķu stāstu nebeigs un turpinās to tādā vai citādā formā. Mācoties no citu valstu pieredzēm, viņš norādīja, ka arī nākotne redz šādu loteriju modeli, "kur cilvēki zina: pat, ja viņi nevinnēs, tad nauda aizies kādam labam mērķim, kuru viņi atbalsta".

Jautāts, kuras no visām "Latvijas loto" loterijām ir patlaban pieprasītākās, Lediņš atzina, ka no skaitļu loterijām tas ir "Eurojackpot", kam seko "SuperBingo" un tad "Vikinglotto". Savukārt no momentloterijām pašlaik ar kārtu virs pārējām ir "Simtgades loterija". Viņaprāt, cilvēkus uzrunā gan loterijas labais mērķis, gan arī produkts kā tāds ir interesants. Turklāt "Simtgades loterija" esot tik netipisks gadījums, ka momentloterija pirmo reizi ir populārāka un dod lielāku apgrozījumu nekā lielās skaitļu loterijas kā, piemēram, "Eurojackpot".