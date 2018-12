Ziņojums: Straujais diasporas bērnu un jauniešu asimilācijas process Latvijai ir liels izaicinājums

Vienlaikus vērsta uzmanība, ka valsts atbalsts diasporas izglītībai jāsaglabā un jāpalielina arī nākamā gada un turpmāko gadu budžetos, un Ārlietu ministrija (ĀM) turpinās par to iestāties. Viena no aktualitātēm 2019.gadā būs bērnu un jauniešu latviskās izglītības un kultūras pasākumi. Tāpat viens no visperspektīvākajiem sadarbības veidiem ar diasporu ir sadarbība, kas vērsta uz Latvijas tautsaimniecības augšupejas veicināšanu.