Pirmie iespaidi: karaliskākais no automobiļiem jeb Rolls-Royce Phantom

It kā nepietiktu ar to, ka leģendāro Spirit of Ecstasy figuriņu uz radiatora režģa var iegūt ne tikai no nerūsējošā tērauda vai apzeltīta tērauda, bet arī izgaismojama kristāla, jaunajā, astotās paaudzes Phantom priekšējā panelī tagad paredzēta vieta arī īpašai galerijai, kuru piepildīt ar sev tīkamām lietām un jau atkal atbilstoši savai gaumei. Labāka vai sliktāka, taču gaume paliek gaume un ar tādu tad būs jāsadzīvo priekšējam pasažierim, jo galerija atrodas aiz caurspīdīga pārsega virs cimdu nodalījuma tieši viņa acu augstumā.