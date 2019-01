Trešdiena atnesīs stipru vēju un spēcīgu sniegputeni

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijā bija no +1..+2 grādiem valsts galējos austrumos līdz +6..+7 grādiem Kurzemē.

Tālāk no jūras ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 16-22 m/s, bet ciklona centrā Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumos līdz vakaram gaidāms lēns vējš.

Laikapstākļus nosaka liels ciklons, tā centrs no Igaunijas virzās uz dienvidiem un sāk šķērsot Latvijas austrumu daļu. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 742 dzīvsudraba staba milimetriem Ziemeļvidzemē līdz 748 milimetriem Kurzemes rietumos. Ciklonam kļūstot vājākam un no rietumiem tuvojoties anticiklona atzaram, atmosfēras spiediens kāpj.