Vēl gadu atpakaļ nevarēju iedomāties, ka kādreiz spēlēšu Eirolīgā, bet šodien piedzīvoju savu debiju pret pagājušā gada čempioniem. Paldies visiem, kas palīdzēja man šeit nokļūt!

A post shared by Zanis Peiners (@zansons) on Oct 11, 2018 at 3:50pm PDT