Kāpēc sieviešu somiņas uzskata nevis gabalos, bet kilogramos? Kāpēc Ivangorodā reizēm sadedzina Igaunijā ražotu sieru? Kur nonāk preces, kuras no Narvas pāri robežai tiek pārnestas lielās somās? Uz šo un citiem jautājumiem intervijā Igaunijas medija "Postimees" krievu valodas versijai atbild pieredzējis kontrabandists. Viņš piekritis pastāstīt par to, kā darbojas šis rūpals uz Igaunijas un Krievijas robežas.

Nerunīgie cilvēki ar mugursomām

Lielākā daļa cilvēku, kas pārnes dažādas preces caur gājēju robežpunktu Narvā, ir nevis tūristi, bet gan Narvas vai Ivangorodas iedzīvotāji. Cilvēkus ar lielām mugursomām robežpunktā var redzēt katru dienu. Formāli šie cilvēki izmanto iespēju nest pāri robežai preces personīgai lietošanai, tomēr realitātē viņi ir daļa no liela kontrabandas mehānisma, kas nodarbojas ar kontrabandu no Eiropas Savienības (ES) uz Krieviju.

Jā. Preces, kas ienāk no citām ES valstīm Narvā vispirms nonāk noliktavā. Mēs visu uzskaitām kilogramos. Kilograms sieviešu somiņu, piemēram. Igaunijas pusē cilvēki, kas ar to nodarbojas, saņem preces un saliek to somās.

Priekšnieki īrē telpas Ivangorodā, netālu no robežas. Ir atsevišķas telpas puišiem, kas nodarbojas ar produktiem, blakus – telpas apģērbam. Dienas laikā cauri šādām telpām iziet vairāki simti kilogramu preču. Ir gadījumi, kad viena priekšnieka nesēji dienā "uztaisa" pat divas tonnas. No noliktavām Ivangorodā viss vēlāk tiek nogādāts klientam, piemēram, Maskavā vai Sanktpēterburgā.

No mugursomas uz smalku veikalu

Nav tādu noteiktu bosu. Redziet, sākumā klients no Maskavas nopērk Eiropā preces par savu naudu. Pēc tam viņš uz robežas – Igaunijas, Somijas Lietuvas – atrod cilvēku, kurš draudzējas ar Krievijas muitu. Tādi cilvēki ir abās robežas pusēs, bet viņi nav bosi. Cilvēki, kas draudzējas ar muitu, saņem naudu no klienta un maksā nesēju priekšniekiem Ivangorodā vai Narvā. Savukārt priekšnieki maksā tiem, kuri nes preces pāri robežai.

Reizēm sadedzina sieru

Igaunijas puse neko nevar padarīt, jo preces nāk no Eiropas. Igaunijas muitniekiem, protams, nepatīk, ka viens cilvēks desmit reizes dienā šķērso robežu. Nodokļi no šīm aktivitātēm netiek maksāti, bet izdarīt viņi neko nevar. Tikmēr Krievijā... Viņiem iedod naudu un viņi aizgriežas.

Kas strādā uz robežas un cik viņu ir?

Grūti pateikt, cik cilvēku ar to nodarbojas. Varbūt 200, varbūt pat 400. Tie ir cilvēki gan no Narvas, gan Ivangorodas. Pieredzējušam priekšniekam ir 100 līdz 200 cilvēku kontakti, viņi var piezvanīt jebkuram un uzaicināt viņus darbā. Jebkurā laikā, pat naktī. Šie cilvēki [nesēji] ir studenti, pensionāri un bezdarbnieki. Nesēji saņem 15 līdz 40 eiro par maiņu – atkarībā no tā cik reizes aiziet. Maiņa ir divas trīs stundas. Vairāk reižu aizgāji, vairāk nopelnīji. Tas ir grūts darbs – no kalniņa lejā, kalniņā augšā, ar smagu mugursomu, salā, jāstāv rindā.