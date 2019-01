Lūkass: Krievijas režīma politika turpināsies arī pēc Putina

"Vienkāršotā versija par Krieviju ir šāda: tā bija prorietumnieciska demokrātija, līdz pie varas nāca Putins un drauģeļi no bijušā VDK. Pēc tam Krievija kļuva autokrātiska un antirietumnieciska, sāka iebrukt kaimiņvalstīs un slepkavot oponentus. Korupcija uzšāvās debesīs, mediju brīvība beidzās. Tikai augstā naftas cena pasargājusi režīmu no tā nekompetences sekām," komentārā CEPA mājaslapā norāda Lūkass.

Lūkass komentārā kritizē kreisi noskaņotā britu žurnālista Tonija Vuda 2018.gada grāmatu "Russia Without Putin: Money, Power and Myths of the New Cold War" ("Krievija bez Putina: Nauda, vara un jaunā Aukstā kara mīti"). "Viņš dīvainā kārtā atsakās uzskatīt Padomju Savienību par impēriju un ignorē faktu, ka Krievijas attieksme pret postpadomju kaimiņvalstīm ir imperiālistiska vai neokoloniālisma pasaules skatījuma rezultāts," raksta Lūkass. "NATO paplašināšanās atspoguļota tikai kā neveiksmīgas Rietumu lielās stratēģijas iznākums, nevis izjustas (un patiesas) bažas par drošību no attiecīgo valstu puses."