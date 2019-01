Multitāskings ir ilūzija jeb, kas smadzenēm sakāms par telefona lietošanu pie stūres

Viena no izplatītākajām ilūzijām saistīta ar t.s. multitāskingu jeb spēju vienlaicīgi darīt vairākas lietas vienlīdz labi. Daudzi uzskata sevi par multitāskinga ekspertiem. Tas ir maldīgs priekšstats, jo mūsu smadzenes pārslēdzas no vienas lietas uz otru “pārlecot”. Un lēciens nenotiek acumirklī, tās ir sekunžu daļas, kas, braucot pie stūres, var izrādīties izšķirošas. Ja kādam šķiet, ka viņš ir supermultitāskers, iesaku veikt eksperimentu: pamēģiniet vienlaikus vienlīdz kvalitatīvi ar kāju zīmēt apli, bet ar roku – kvadrātu. Un vēl ar otru roku pakasīt degunu. Ja kāds bez treniņa atklāj sevī šādas prasmes, apsveicu: jūs piederat pie 1% pasaules iedzīvotāju, kam tas ir pa spēkam. Tā mēs arī braucam, ar vienu roku stūrējot apli, ar otru zīmējot kvadrātus telefonā – ar tādiem pašiem panākumiem kā eksperimentā mājās.

Mums šķiet, ka paši izvēlamies paskatīties telefonā, bet tā nav izvēle – patiesībā šis process ir neapzināts, un tas ceļu satiksmē var izrādīties izšķirošs. Tas, vai lietosim telefonu pie stūres, saistīts ar kritisko domāšanu – evolūcijas gaitā spēja domāt kritiski ir veidojusies kā viena no nesenākajām cilvēka smadzeņu prasmēm, tāpēc, lai to attīstītu un veiksmīgi lietotu, jādod sev laiks. Tikai tad parādās izvēle kaut ko darīt vai nedarīt. Tāpēc, pirms ņemat rokā telefonu auto vadīšanas laikā, ir vērts iedot smadzenēm iespēju padomāt – pietiks ar mazu mirkli, lai pieņemtu lēmumu, nevis darbotos automatizēti. Ja starp mani un telefonu nav kāds šķērslis jeb netiek “pieslēgta” kritiskā domāšana, visticamāk, telefons un roka, kas pēc tā stiepjas, satiksies. Visvienkāršākais ir ielikt telefonu bagāžniekā vai vismaz uz aizmugurējā sēdekļa, kur to paņemt būtu neērti. Tas dotu pusminūti padomāt, vai tiešām šis zvans vai Facebook apmeklējums ir neatliekams.