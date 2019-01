Peinera komandas biedrs iesit diviem pretiniekiem

"Dariššafaka Tekfen" spēka uzbrucējs/centrs tika izraidīts no zāles.

Peiners šajā duelī laukumā pavadīja 17 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trim divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, kopā gūstot 11 punktus.