10 lieliskas filmas "Road movie" jeb vesterns auto laikmetā

Kāpēc cilvēki dodas ceļojumos? Jauni iespaidi un ceļabiedri, iespēja aizbēgt no ikdienas rutīnas, sakārtot domas un pieņemt sev nozīmīgus lēmumus. Līdzīgu iemeslu dēļ cilvēki veldzējas road movie jeb ceļa filmās – tās sola piedzīvojumus, negaidītas emocijas un jaunas sajūtas. «Road movie izveidojies kā amerikāņu kino apakšžanrs, alternatīva versija vesternam... auto laikmetā! Tātad ceļojums ar piedzīvojumu, vīrišķīgiem zēniem ar ieročiem (vai ģitārām) un liktenīgām meitenēm (der arī brunetes). Ceļa filmām piemīt smeldze, ilgošanās, mistika un dinamika – gandrīz viss, ko gaidām no labas filmas,» stāsta kinokritiķe Daira Āboliņa.

Pirmais no «Desmit izciliem kino ceļojumiem» gaidāms 29. janvārī plkst. 19.00 ar 90. gadu road movie ikonu, režisora Deivida Linča filmu «Mežonīgie sirdī» (Wild at Heart). Lula ir bijusi šķirta no sava mīļotā Seilora, kamēr viņš izcieš cietumsodu. Satikušies abi mīlētāji nolemj doties projām un pēc incidenta nakts klubā dodas Kalifornijas plašumos, kur viņus, cerams, neatradīs arī Lulas māmiņas Marietas nolīgtais algotais slepkava, kuram ir uzdevums glābt meitu no kriminālā mīļotā. Filma ir mīlas stāsts par spīti visam un visiem, spriedzes pilns piedzīvojums, kas tiek vēstīts ar režisoram raksturīgajiem elementiem: tā ir vienlaikus drāma un komēdija ar krietnu devu sirreālisma un vārdos neizskaidrojamā – kā jau jebkura cilvēka dzīve.