Kurucs: Man ir iespēja pierādīt sevi cilvēkiem, kuri mani nenovērtēja

"Pēc spēles treneris Kenijs Etkinsons man sacīja, ka labi nospēlēju un izdarīju to, ko viņš no manis gaida. Mēģinu darīt to, ko treneris prasa," pastāstīja Kurucs. "Viņš izskaidro basketbola nianses un palīdz kļūt spēcīgākam psiholoģiskā ziņā. Strādāju arī pats ar sevi. Viss treneru kolektīvs, tajā skaitā Etkinsons, manī ir ielicis lielāku pārliecību pār savām spējām. Tas man ir ļoti palīdzējis."