“Parunājot ar kolēģiem, ne viens vien atzinis, ka viņiem reizēm neviļus mēdz parādīties pašnāvniecisku ideju uzplaiksnījumi vai arī citkārt ir tik tukša sajūta, ka spēka pietiek vien skatīties sienā un ir grūti sakopot domas. Reizēm asaras pašas sprāgst ārā pat no nevainīgākā jautājuma. Man šī sajūta arī ir vairāk nekā pazīstama. Neviens – arī es – to apkārt tā ļoti daudz nereklamē, jo citi tāpat nesapratīs vai arī tas varētu tikt uzskatīts par vājuma pazīmi. Man nav īpaši viegli skaļi runāt par šādām lietām, bet domāju - lai sabiedrībai veidotos lielāka izpratne, jāzina arī šādi aspekti,” saka Marta, piemetinot, ka citiem izdegšana izpaužas kā riebums pret cilvēkiem. “Jā, ārsta profesija ir izvēlēta tādēļ, ka gribas palīdzēt un pat liekas, ka nekas, ka alga maza, vismaz dari to, ko mīli... Bet kaut kādā mirklī ieslēdzas realitāte un nepieciešamība uzturēt ģimeni, bet to ar labi izdarīta svētīga darba sajūtu nav iespējams paveikt,” uzsver Marta.