Pētījums: remontdarbi, kurus visbiežāk gadās nožēlot

Uzreiz pēc flīzēm seko griestu maiņa, koka grīdas pārkrāsošana, paklāja ieklāšana un pagrabu remonti. Teju 40% aptaujāto bija vīlušies tieši grīdas seguma nomaiņā – vairums no tiem atzina, ka pie vainas ir tieši nekvalitatīvais klājums un nākotnē šo darbu uzticētu profesionāļiem.

Aptuveni 55% aptaujāto norādīja, ka viņu pabeigtie projekti neizskatījās vizuāli labi, kamēr 24% atzina - lai arī viņu paveiktais ir estētisks, tomēr no funkcionālā viedokļa tas sagādā vilšanos.

Jāteic, ka remontdarbi var aiziet šķērsām visdažādākajos veidos. 55% respondentu minēja, ka viena no galvenajām novirzēm no ieceres sasniegšanas bija remonta ieilgšana – aptaujas dalībniekiem remonti ieilga vidēji par 22 stundām. Vilšanās vērtie projekti ir bijuši arī fiziski vai tehniski grūtāki nekā iecerēts, kā arī kāds no remonta veicējiem ir guvis kādu traumu.