Pirmie iespaidi: Škoda Kodiaq RS

Ir autoražotāji, kuru civilie spēkrati no sportiskākajiem atšķiras kā diena un nakts. Škoda gadījumā Kodiaq RS un arī pārējie šīs sērijas modeļi no standarta brāļiem atšķiras nedaudz, taču labi redzami. It īpaši, ja uz šīm atšķirībām speciāli norāda. Piemēram, tas ir melni glancēts radiatora režģis, pieskaņota gaisa ieplūdes atvere bampera apakšējā daļā, melni spoguļu korpusi, melni jumta reliņi un logu rāmji. No standarta Kodiaq, ko pērk, lai ērti un ekonomiski pārvietotos starp punktiem A un B, RS saime atšķiras arī ar pieejamo virsbūves krāsu klāstu un īpaša dizaina 20 collu riteņiem, kas tāpat kā LED lukturi priekšā un aizmugurē ir standarta aprīkojums.