Liene Ušakova pēc skandāla ap bijušo mīlnieku dalās ar nebēdnīgiem foto

Njemot vera faktu,ka ziemas perioda no sweatpantsiem izkapju reti)) ir forshi weekendos sapuceties 💅🏻✨👙🥰⚡️💗🤩)) @ll.doinitwell vakar bija jubileja! Neaizmirsti apsveikt (ja vel neesi paspejis)!!! Lelde ir mana gjimene ! Sieviete kurai jau sen vajadzeja savu pavarshovu,jo vinja vnk satriecoshi gatavo! ( tas pat nav istais vards...kosmiski gatavo. Explosive! Gardiiiiii😍🤩)))) Iebalzamejusies🤣- izskatas tieshi tapat ka 16 gados !Ja kadu mil / parasti vardos izsaka ljoti reti,bet dara visu ,lai ari bez vardiem otrs to sajustu. Dejo ka dieviete! Muzikas gaume ...slidena 😂#newweavy )) Patik bezrupiga dzive 🤣🤣🤣🤣😂(joks protams.ko gan mes zinam? Nekad muzha ,tachu neesam stradajushas lol)

A post shared by L . Ushakova (@ushakovaonair) on Jan 12, 2019 at 1:35am PST