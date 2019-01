Narkobarona tiesa: El Čapo mīļākās skumjais stāsts

Sančesa dzimusi Sinaloa štata Kosalā. Astoņu gadu vecumā sākusi strādāt, pārdot uz ielām ēdienu. Desmit gadu vecumā viņa no rītiem strādāja lauksaimniecībā, bet pēcpusdienās gāja uz skolu.

16 gadu vecumā Sančesa sāka attiecības ar vīrieti no Durango štata, kas zināms kā viens no Meksikas marihuānas audzēšanas centriem. Vīrietis Sančesu sita un jauniete no viņa aizbēga.