Mīlestība un paranoja: kā narkobarons El Čapo elektroniski uzraudzīja gan sievu, gan mīļāko

ASV Federālais izmeklēšanas biroja (FIB) rīcībā Gusmana mīļoto sieviešu īsziņas nonāca pēc slepenas operācijas 2010.gadā, kad par iestādes informantu kļuva El Čapo IT eksperts Kristians Rodrigess. Rodrigess bija Gusmanam un viņa sabiedrotajiem izveidojis šifrētu komunikācijas tīklu, ko pats vēlāk palīdzēja uzlauzt FIB.

Vienā no atklātībā nonākušajām sarunām Gusmans un sieva kopīgi jūsmo par to, cik mīlīgas ir viņu meitas-dvīnītes, bet pēc tam uzreiz pārsviežas uz to, vai El Čapo padotie nogalināti nesenā bandu apšaudē.