Noskaties MIDD prognoze: Baltijas pierobežā Krievija militāro spēku var sakoncentrēt ātrāk nekā pirms iebrukuma Ukrainā

Gada pārskatā dienests raksta, ka sadarbībā ar Valsts drošības dienestu atklāj arī spiegošanas gadījumus, kur iesaistīti gan vietējie, gan ārvalstnieki. Pats dienests kriminālprocesus nesāk, to dara VDD. Aptuveni puse no VDD sāktajiem kriminālprocesiem par spiegošanu balstīti uz iegūto informāciju no militārajiem izlūkiem. Kopš Krievija iebruka Ukrainā, interese par mūsu militārajiem objektiem nav mainījusies, taču izmantotās metodes gan.