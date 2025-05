Kara noziedznieks Putins devis mājienu par pēcteča meklējumiem

Putins pats bija Borisa Jeļcina pēctecis. Jeļcins 1999.gada 31.decembrī paziņoja par savu atkāpšanos no amata un nodeva viņam savas pilnvaras. Pirms tam Putins ieņēma svarīgus amatus drošības dienestos un valdībā, tostarp FSB direktora un premjerministra amatus. Filmā viņš teica, ka viņam nekad nav bijušas šaubas par to, kāpēc viņš kļuva par valsts vadītāju, un viņš to nenožēlo.