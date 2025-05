Ukraina saņems “Patriot” sistēmu no Izraēlas

Saistībā ar pastiprinātajām apšaudēm no Krievijas Ukraina saņems vēl vienu pretgaisa raķešu sistēmu “Patriot”, atsaucoties uz četrām bijušajām un pašreizējām ASV amatpersonām, ziņo laikraksts The New York Times. Pēc viņu teiktā, runa ir par vecu zenītraķešu sistēmas modifikāciju. Pašlaik sistēma vēl tiekot remontēta Izraēlā – Ukrainai to piegādās līdz vasarai. Turklāt Rietumu sabiedrotie apspriež vēl vienas “Patriot” sistēmas nodošanu – no Vācijas vai Grieķijas. Ukrainai kopumā ir astoņas šādas raķešu sistēmas, bet divas no tām pašlaik nedarbojas.